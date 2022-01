Imam Toujgani interdit de séjour: le CDH n’exclut pas El Khannouss

Après la prise de position d’Ahmed El Khannouss, qui avait pris la défense de l’imam Tojgani sur Facebook et relativisé ses propos sur les Juifs, après que celui-ci se soit vu retirer son permis de séjour en Belgique, le Comité de déontologie, d’éthique et d’arbitrage du CDH avait été saisi par le secrétaire général. Objectif : examiner la conformité des propos d’Ahmed El Khannouss « avec les statuts et les valeurs » du parti. Plusieurs humanistes avaient en effet affiché leur indignation après ces déclarations, jugées contraires à la charte morale et politique du CDH.

À lire aussi Malgré un camouflet, Sammy Mahdi s’obstine à vouloir expulser un Limbourgeois dans le viseur des renseignements

L’intéressé a été entendu par le Comité de déontologie, qui s’est prononcé ce 27 janvier. Ahmed El Khannouss n’est pas exclu du CDH comme certains le souhaitaient, estimant que c’était l’écart de trop, mais il reçoit un (dernier) avertissement. Le Comité estime en effet que l’ex-député ayant « redit son attachement aux valeurs de tolérance et de dialogue promues par le parti », il « ne saurait mettre en doute cette affirmation ». Mais il avertit : « De nouveaux propos, attitudes ou comportements témoignant d’un écart par rapport à la ligne de conduite que le parti entend respecter pour lui-même et faire respecter par ses membres justifieraient qu’une telle appréciation soit mise en cause. » Autrement dit : c’est le dernier écart toléré d’Ahmed El Khannouss.