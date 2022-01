Magnette au secours de la Vivaldi: «C’est un gouvernement central, modéré, qui apaise la société»

Registre tensions dans la Vivaldi : alors que Karine Lalieux dépose son projet de réforme des Pensions, les libéraux avancent leurs contre-propositions, avec notamment une pension minimale supérieure pour « ceux qui ont bossé », disent-ils, par rapport à ceux qui étaient au chômage…

La pension minimum à 1.500 euros, c’est décidé, c’est voté, on ne peut pas revenir là-dessus, mais si l’on veut faire une différence entre travailleurs et chômeurs, alors il faut aller au-delà des 1.500 euros, donc remettre du budget… Soit, si c’est ça l’idée, je veux bien en discuter, évidemment. Mais on ne va pas remettre en cause des droits consacrés.