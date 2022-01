«On peut s’impliquer autrement qu’en votant, mais on ne peut pas ne rien faire et se plaindre »

Les candidats ? Ils sont combien ? J’ai l’impression qu’il y en a autant que de variants ! » Karim enchaîne les vannes pour dérider et réchauffer les collègues. Ce matin de fin janvier, l’air glacial n’épargne pas le quartier de la Patrotte dans le nord de Metz. Tous les jeudis, Sarah – présidente de l’association solidaire Aïcha – et sa troupe de lève-tôt, déchargent une camionnette remplie de denrées alimentaires et installent leur petit marché au cœur de ce quartier épinglé comme « prioritaire » par la ville. « On va là où les gens ont des difficultés à se déplacer et là où sont plus précaires », résume la Messine. Baskets roses qui dynamitent la grisaille matinale, chignon planté sur le haut du crâne, Sarah se souvient des prénoms de tous ceux qu’elle sert. Son téléphone sonne toutes les cinq minutes. « On est à la Patrotte mais on arrive vers chez vous, bougez pas ».