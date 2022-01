Axel Witsel vers un retour au Standard? «Je ne sais pas d’où cela vient, ça n’a pas de sens» (vidéo)

La folle rumeur du retour de Witsel à Sclessin fait frémir les supporters rouches. Pur fantasme ou réelle possibilité ? Dans « En attendant le match », notre talk foot, Jean-François Remy (rédacteur en chef de VOO Sport), Emiliano Bonfigli (commentateur RTL Sport), Philippe Dewitte (spécialiste foot de Sudinfo et Le Soir) et Grégory Bayet (Chef des Sports pour Sudinfo et Le Soir) tranchent.