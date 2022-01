Douze plumes et douze voix pour lire dans le noir

On est dans le noir. Total. On n’y voit rien. On a été mené dans cette pièce occultée, chacun tenant l’épaule du précédent. Vous sentez la chaise, là ? Vous pouvez vous asseoir. Voilà, vous êtes autour d’une table. Tâtez-la, vous sentirez un verre et une bouteille d’eau, servez-vous, placez un doigt au bord du verre pour ne pas déborder. Le silence est profond. Avec moi, sans que je puisse même apercevoir leurs fantômes, l’écrivaine Caroline Lamarche, le comédien Bruno Coppens et Rafal Naczyk, d’Eqla, une association belge qui agit au quotidien avec et pour les personnes aveugles et malvoyantes.