Le fameux 21e titre en vue? Ça obsède tout le monde… sauf Rafael Nadal!

Quoi qu’il arrive, la finale messieurs entre Nadal et Medvedev dimanche soir à Melbourne (9h30 en Belgique) sera historique. Mais pour l’Espagnol de 35 ans, l’important est ailleurs, lui qui, voici six mois, pensait sa carrière peut-être finie.

Historique, cette finale promise dimanche entre Rafael Nadal (5e) et Daniil Medvedev (2e) l’est déjà. Le Russe peut devenir l’unique joueur de l’ère Open (!) à remporter son premier (US Open 2021) et son deuxième Grand Chelem, coup sur coup !