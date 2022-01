Terrèbre a perdu son jardinier: Jacques Abeille est mort

L’année passée, Jacques Abeille avait reçu le Prix spécial du Grand Prix de l’Imaginaire pour son Cycle des contrées, un ensemble romanesque dont l’action se déroule dans des pays imaginaires, au centre desquels se trouvent Terrèbre et son empire. Jacques Abeille est mort le 23 janvier. Il avait 79 ans. Et une certaine célébrité ne lui avait été accordée qu’à partir des années 2000, grâce à ce cycle et surtout à son premier roman, Les Jardins statuaires, dont les illustrations avaient été réalisées par François Schuiten.

Le Soir avait écrit à propos de ce roman : « Dans une langue classique, pure, travaillée et envoûtante, Jacques Abeille fait découvrir une société quasi utopique et les failles qui la lézardent. Son conte philosophique montre aussi le rôle des livres, la nécessité des légendes et des mythes, la primauté de l’écriture, pour conserver les traces du passé et, pour l’écrivain, pour vivre pleinement sa vie, tout simplement. »