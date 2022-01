Au cœur des fans avant le derby: supporter l’Union et Anderlecht, c’est possible!

Si à travers l’Europe, certains derbys déchirent les villes et les familles, celui de Bruxelles entre l’Union et Anderlecht n’est certainement pas à classer dans cette catégorie-là.

Entre supporters des deux « clans », il n’est pas vraiment question d’inimitié. Bien au contraire même. De nombreux liens unissent les fidèles des deux clubs. C’est ce qu’on a pu comprendre en allant faire un tour du côté de « La Victoire », un bien nommé café situé à deux pas du Parvis de Saint-Gilles. Un bistrot à l’ambiance typiquement bruxelloise où le « vogelpik » (jeu de fléchettes) y est tout autant apprécié que la gueuze. C’est là que nous avons rencontré Ron, membre d’un club de supporters d’Anderlecht depuis de très nombreuses années. Et également créateur d’un fan-club de… l’Union il y a deux ans ! « Et ils sont tous les deux situés tout proche l’un de l’autre à Opwijk (NDLR : dans le Brabant flamand à deux pas de Bruxelles) », sourit-il. « Je suis né à Saint-Gilles mais depuis tout petit, j’allais voir Anderlecht. Toutefois, je n’ai jamais oublié l’Union que j’allais supporter de temps en temps. Et que désormais, je suis assidûment !