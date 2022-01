Réforme des pensions: ce que prévoit la réforme présentée par Karine Lalieux

Au début du mois de septembre 2021, la ministre avait présenté sa proposition de réforme dans la presse, mais celle-ci n’avait jamais été discutée en kern. Le Premier ministre Alexander De Croo avait en effet reporté le sujet à l’année 2022. Entretemps, la ministre a eu des contacts avec les parties intéressées: partenaires de majorité, académiciens, partenaires sociaux, société civile, etc. Ces rencontres bilatérales devraient faciliter le travail de négociation qui va bientôt commencer en inter-cabinets, les positions des uns et des autres étant ainsi déjà connues, précise-t-on au cabinet de la ministre.

La ministre des Pensions Karine Lalieux a enfin pu présenter au conseil des ministres restreint (kern) la réforme des pensions sur laquelle elle travaille depuis un an et demi.

Dans ce plan, il est question d’un «âge de la retraite souple» à partir de 42 ans de carrière et d’incitants positifs pour les travailleurs après ce seuil ou d’une réduction de l’écart homme-femme par une meilleure prise en compte du travail à temps partiel. Les pensions, dont le minimum passera à 1.500 euros, constituent un des chantiers importants du gouvernement et de nature à activer le clivage entre les partis de gauche et de droite. Les négociations peuvent commencer.