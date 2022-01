Egan Bernal s’exprime pour la première fois depuis son grave accident: «J’avais 95% de chance de rester paraplégique»

« Après avoir eu 95 % de chances de devenir paraplégique et avoir failli perdre ma vie en faisant ce que j’aime le plus, aujourd’hui, je veux remercier Dieu, la clinique de l’Université de la Sabana, tous ses spécialistes pour voir fait l’impossible, ma famille, ma copine et vous tous pour vos pensées », a écrit Bernal. « Je me trouve toujours aux soins intensifs en attente d’autres interventions chirurgicales, mais en faisant confiance à Dieu, tout ira bien. »

Le vainqueur du Tour 2019 et du Giro l’an dernier a été victime d’un accident lundi dans la commune de Gachancipá, à près de trente kilomètres au nord de Bogotá, alors qu’il s’entraînait avec plusieurs de ses coéquipiers d’INEOS Grenadiers. Victime de fractures du fémur droit, de la rotule droite, d’une vertèbre, d’un traumatisme thoracique, d’un poumon perforé et de fractures des côtes, il a déjà été opéré à deux reprises.