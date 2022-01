Anne Tilmanne: «Les hospitalisations des enfants sont liées à la circulation du virus»

Plus nombreux dans les hôpitaux, les enfants restent peu gravement atteints par le covid même si des complications rares sont possibles. Dans ce contexte, la vaccination conserve tout son intérêt.

Depuis la rentrée scolaire hivernale, les enfants sont au cœur des préoccupations principalement en raison de l’impact du variant omicron dans les écoles. Sans surprises, l’envolée des contaminations est également une réalité chez eux avec in fine, des conséquences sur les hospitalisations comme le montrent les derniers chiffres de Sciensano. Sur le terrain toutefois, l’heure n’est pas à la panique. Omicron ne paraît pas plus virulent pour les enfants que les autres variants comme nous l’expliquent Anne Tilmanne, pédiatre-infectiologue au CHU Tivoli et Muriel Moser, professeur d’immunologie à l’ULB.

Les contaminations chez les enfants sont en augmentation ces dernières semaines, doit-on s’inquiéter ?