Festival de Liège: ces questions qui nous agitent

Reportée d’un an, l’édition 2021 du Festival de Liège voit enfin le jour en 2022 avec un programme international mais aussi une belle sélection de reprises et créations de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Reportée d’un an, l’édition 2021 du Festival de Liège va enfin pouvoir rencontrer son public dès les 5 février. « Comme tout le monde, nous avons dû nous adapter » explique son directeur Jean-Louis Colinet. « L’édition 2021 a été annulée et reportée à 2022. Heureusement, la plupart des spectacles programmés pour 2021 étaient libres. » Et si, pour des questions d’agenda ou de difficulté à voyager d’un continent à l’autre, quelques productions ont dû être annulées, le Festival en a profité pour faire la part belle aux spectacles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, eux aussi durement touchés par la pandémie. Rencontre avec un directeur enthousiaste à quelques jours de l’ouverture d’un festival qui continue à explorer toutes les questions qui nous agitent.

Le Chili est très présent dans la programmation. Pour quelle raison ?