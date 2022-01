Après avoir disputé la CAN, Ibrahima Cissé arrive en renfort à Seraing

Le médian a disputé chaque match de championnat depuis le début de saison avec le RFC Seraing, avant de partir à la CAN avec la Guinée. Il est aujourd’hui de retour au Pairay et prêt à affronter Eupen ce samedi.

Seraing a réalisé un premier pas dans la bonne direction en battant le Beerschot ce mercredi. Mais le chemin est encore long pour assurer la place de barragiste et plus long encore pour décrocher le maintien. Jean-Louis Garcia l’a affirmé à plusieurs reprises depuis son arrivée, cette équipe sera plus forte dans 3 mois. Étape supplémentaire dans ce processus, elle a accueilli un renfort en cette fin de semaine. Ibrahima Cissé est de retour au Pairay. Il entre évidemment en ligne de compte pour cette rencontre face à Eupen, ce samedi.