L’énergie, symbole d’un gouvernement embourbé

Les prix de l’énergie flambent depuis plusieurs mois, et le gouvernement fédéral ne parvient pas à s’entendre sur la manière d’aider les consommateurs à passer le cap. La discussion a commencé… fin septembre, et le grand compromis se fait toujours attendre. Soyons de bon compte : le fédéral est parvenu à passer les fêtes grâce à un accord visant à élargir et prolonger le tarif social, mais c’était un rempart éphémère face à la flambée des prix.