Les Unionistes sont prêts pour le choc face à Anderlecht: «Ce calendrier? Je m’y étais préparé»

Mais pour Loïc Lapoussin, il n’y a pas lieu de s’inquiéter : ses coéquipiers et lui seront prêts ce dimanche sur le coup de 13h30. « Certes il y a un peu de fatigue car on a enchaîné les matches. Mais on va faire les soins comme il le faut. Et puis, je suis déjà préparé à cela car le planning était annoncé depuis quelques semaines. Quand on est un compétiteur, on sait qu’au plus on évolue haut, au plus on est susceptible de jouer tous les trois jours. En outre, ce sont de bons matches à jouer donc on sera prêt mentalement et physiquement. »

Son coéquipier Christian Burgess ne le dément pas. « En Angleterre, on est habitué à cela. Et le calendrier, là-bas, y est bien plus difficile. Il va falloir surtout être intelligent pour récupérer du mieux possible afin de livrer à nouveau une grosse performance. Et cette fois, ce sera avec nos fans ! »