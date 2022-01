L’incroyable cadeau d’anniversaire de Cristiano Ronaldo pour sa compagne Georgina Rodríguez (vidéo)

Cristiano Ronaldo a vu grand, et même très grand pour célébrer l’anniversaire de sa compagne Georgina Rodríguez. Pour les 28 ans de la mannequin espagnole, CR7 a tout simplement fait illuminer le Burj Khalifa à Dubaï avec des images de Georgina.

Sur la plus haute tour du monde, on pouvait notamment voir des extraits de la téléréalité Netflix consacrée à la compagne de Ronaldo, « Moi, Georgina », et qui est justement sorti à l’occasion de son anniversaire. Ce show lumineux s’est conclu sur un « Joyeux anniversaire, Gio ». Le couple ainsi que leurs quatre enfants ont assisté à ces illuminations depuis la terrasse d’un bâtiment voisin.