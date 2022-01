Daniel Spreutels, ancien avocat d’Anderlecht devenu administrateur de l’Union: «Je ne crois pas à un assainissement total du milieu du foot» (vidéo)

Daniel Spreutels publie un ouvrage savoureux sur ses plus beaux procès au cours de 40 ans d’affaires pénales et sportives. L’ancien défenseur de la cause mauve, devenu administrateur de l’Union, sera à son affaire dimanche, lors du derby bruxellois.

À défaut d’avoir pu suivre les traces de ses idoles Robbie Rensenbrink et Juan Lozano sur la pelouse du parc Astrid, Daniel Spreutels fut le plaideur vedette du RSCA pendant plus de trente ans. Mais pas uniquement, loin de là ! Dans « Mes plus beaux procès », succulent ouvrage retraçant ses 40 ans d’affaires pénales et sportives, avec la belle complicité de Denis Goeman – magistrat et figure de l’émission « Face au juge » –, Maître Spreutels nous emmène dans le récit d’une vie.