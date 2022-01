D1A: le SC Charleroi s’impose 0-1 à Saint-Trond et tient enfin sa première victoire en 2022

Le Sporting de Charleroi est parvenu à empocher 3 précieux points dans la course aux play-offs en s’imposant 0-1 en déplacement sur le terrain de Saint-Trond vendredi en ouverture de la 25e journée de D1A. Les Zèbres ont pu compter sur l’unique but de Zaroury (7e) pour remporter la victoire. Celle-ci leur permet de s’approcher d’Anderlecht et du top 4 qui pointent désormais à 2 points.

Saint-Trond ne s’est montré que trop peu dangereux malgré quelques demi-occasions parmi lesquelles un envoi en demi-volée de Cacace qui s’est envolé par-dessus le but carolo (41e). Les Zèbres sont donc repartis aux vestiaires avec l’avantage.

Saint-Trond a tremblé dès l’entame, comme le poteau de Russo sur la reprise de Bessile après un corner carolo en deux temps (47e). A l’heure de jeu, les Trudonnaires ont commencé à montrer les crocs, notamment via un envoi lointain mais fusant d’Hara qui a mis le portier carolo à contribution pour la première fois de la rencontre (60e), puis sur un splendide coup franc excentré botté par Koita qui est venu mourir sur le poteau gauche (65e).

Pour mettre fin au temps fort des hôtes, Tchatchoua et Bayo ont combiné pour éliminer la défense adverse, mais la frappe de l’Ivoirien a filé dans le côté du but (72e). Le même Bayo a manqué une bonne occasion de tuer le match en s’emmêlant les pinceaux alors qu’il était parti seul au but (80e) avant que Koita ne trouve à nouveau le cadre carolo sur sa route après une action individuelle dans la surface (85e). Dans une fin de match rythmée, Tchatchoua y est allé de son propre tir sur le cadre après un départ dans le dos de la défense (87e) et Saint-Trond a fièrement tenté sa chance, mais sans succès.

Au classement, Charleroi, qui a signé sa première victoire de l’année après un 2/9 en 2022, reste à la 5e place mais, avec 40 points, se rapproche à 2 points d’Anderlecht, qui jouera dimanche face aux leaders de l’Union Saint-Gilloise dans le derby bruxellois. Saint-Trond, qui a vécu un après-match tendu entre supporters et membres de l’équipe et du staff, stagne à la 11e place avec 28 points mais compte au moins un match de plus que tous ses plus proches poursuivants.

