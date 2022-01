D1A: SC Charleroi ouvre le score à Saint-Trond sur un ballon lobé de Zaroury (direct, 0-1)

« En attendant le match », le talk foot de Sudinfo et Le Soir, en collaboration avec RTL Sport et VOO Sport, est de retour ce vendredi 28 janvier. Autour de la table cette semaine : Jean-François Remy (rédacteur en chef de VOO Sport), Emiliano Bonfigli (commentateur RTL Sport), Philippe Dewitte (spécialiste foot de Sudinfo et Le Soir) et Grégory Bayet (Chef des Sports pour Sudinfo et Le Soir).