La Chine, partenaire très obligé du CIO, est prête pour «ses» Jeux

C’était le 31 juillet 2015, lors de la session de Kuala Lumpur. Obligée, après les défections successives de candidatures norvégienne, suédoise, polonaise, ukrainienne suisse et allemande, de choisir, pour l’organisation des JO d’hiver 2022, entre Almaty, la principale ville du Kazakhstan, et Pékin, peu réputée pour ses hivers glacés, la session du Comité international olympique (CIO) votait pour la capitale chinoise. Un choix par dépit – car une candidature européenne l’aurait à coup sûr emporté après les Jeux 2018 déjà attribués à l’Asie avec la ville sud-coréenne de Pyeongchang – par 44 voix à 40. Si cette désignation a, depuis, été largement contestée et le restera sans doute jusqu’à l’extinction des feux de la quinzaine olympique (4 au 20 février), on se dit rétrospectivement, avec les émeutes et les tueries qui se sont produites à Almaty au début de ce mois, que le CIO aurait pu se retrouver dans une situation encore plus compliquée si le vote avait basculé dans l’autre sens…