Mondiaux de cyclo-cross: la Belgique décroche la 3e place du relais mixte, victoire pour l’Italie

La Belgique a pris la 3e place du relais mixte, épreuve d’ouverture des championnats du monde de cyclo-cross, vendredi à Fayetteville, aux États-Unis. La victoire est revenue à l’Italie, qui a devancé les États-Unis et le quatuor belge, composée de Daan Soete, Kiona Crabbé, Alicia Franck et Niels Vandeputte.

Epreuve-test, ce relais mixte était disputé par des équipes de quatre (deux hommes et deux femmes). Les équipes devaient initialement se composer de six coureurs mais le nombre a été ramené à quatre en raison de la situation sanitaire, plusieurs équipes ne pouvant amener un contingent suffisant de coureurs à cause des conditions sanitaires.