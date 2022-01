Arnaud Bodart: «Ne pas prendre de but, cela m’avait manqué»

Après deux partages face à Anderlecht et Bruges et une victoire à Eupen, Arnaud Bodart ne veut pas s’enflammer. Il attend que son équipe enchaîne contre Malines un 2e succès d’affilée, ce qui ne lui est plus arrivé depuis… août 2021

Beaucoup, au Standard, se souviendront longtemps encore de cette funeste soirée du 1er octobre 2021. De ces trois buts concédés à Malines au cours des 18 premières minutes de jeu, de ces dizaines de balles de tennis expédiées sur l’aire de jeu par des supporters liégeois incrédules, de ces grands gaillards montés avec véhémence sur le terrain pour secouer leurs favoris avant la reprise de la deuxième mi-temps, de ces joueurs perdus dans leurs pensées et in fine de cette nouvelle claque fatale à Mbaye Leye et ses adjoints, Patrick Asselman et Éric Deflandre, priés quelques heures plus tard de débarrasser le plancher.