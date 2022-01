La musique classique face à l’après-covid

Le choc a été dur et les institutions musicales, comme toute la culture, en ont vu de toutes les couleurs. Comment ont-elles encaissé le choc ? Quels sont leurs espoirs dans l’immédiat, leurs projets pour les prochaines saisons, leur vision pour le futur. Malgré la peur, on a reconnu un besoin : quelle sera la demande demain ? Non pas d’un mais des publics car les goûts des amateurs se diversifient. Et au même moment, les nouvelles technologies annoncent de nouveaux défis créateurs mais aussi de nombreux nouveaux moyens de diffusion.