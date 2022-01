Des soldes d’hiver moroses, selon l’UCM

Alors que les soldes d’hiver prennent fin, c’est le blues chez la plupart des commerçants, à en croire un coup de sonde tout juste réalisé par l’Union des classes moyennes (UCM). Et pour cause : même s’ils ont réalisé de meilleures affaires qu’à la même période de l’an dernier, ils accusent encore en moyenne 15 % de recettes en moins qu’en 2019, une baisse qui n’est pas uniforme, selon que les magasins se situent dans de petites entités profitant du télétravail (on note par exemple un léger mieux à Eghezée et à Braine-l’Alleud) ou au cœur des villes où c’est la déprime totale (un peu moins à Bruxelles grâce à la reprise timide du tourisme d’un jour et à Liège qui a attiré des consommateurs des Pays-Bas privés de shopping).

On s’en doute bien : c’est la crise sanitaire et son lot de restrictions qui expliquent ces soldes au « bilan médiocre », pour reprendre les termes de l’UCM. Ainsi, la hausse des contaminations et des quarantaines a eu pour effet de diminuer le trafic – et donc le chiffre d’affaires – dans les surfaces commerciales. Quant au télétravail, il continue à inciter les consommateurs à effectuer plus volontiers leurs achats en ligne, au détriment du commerce de rue, principalement celui des grands centres urbains. Puis, travailler à la maison ne motive guère à renouveler sa garde-robe, malgré la valse des réductions de janvier dans les commerces d’habillement.