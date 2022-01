Ukraine: «Après 1991, l’Occident n’a pas su aider la Russie»

Et si la situation actuelle en Ukraine, qui menace inlassablement de prendre un tour militaire, portait en elle un échec plus large : celui pour la Russie et l’Union européenne de ne pas être parvenues à construire des relations de bon voisinage depuis la chute de l’Union soviétique, il y a trente ans… Dans quelle mesure ce scénario était-il possible ? Qu’est-ce qui a empêché sa réalisation ? S’agissant de l’Ukraine, des solutions échappant à une « logique strictement binaire » sont-elles encore envisageables ? Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors et auteure du récent Europe : changer ou périr (Tallandier), apporte son éclairage.