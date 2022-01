Coronavirus: une admission à l’hôpital sur cinq concerne un enfant de moins de 12 ans

Le nombre de jeunes enfants hospitalisés pour cause de covid augmente semaine après semaine. En cause : la très forte circulation d’omicron au sein d’une population peu (voire pas) vaccinée. Heureusement, aucun décès n’est recensé chez les juniors.

Sur la période du 10 au 23 janvier 2022, 591 enfants âgés de 0 à 11 ans ont été hospitalisés pour cause de covid-19, en Belgique. Soit, en moyenne, plus de 42 enfants admis chaque jour à l’hôpital à cause de ce satané virus. Sur le même laps de temps, l’institut Sciensano recense près de 3.000 admissions covid pour lesquelles l’âge du patient est connu. Autrement dit, près d’une admission à l’hôpital sur cinq concerne aujourd’hui un enfant de moins de 12 ans. Cette donnée liée à l’âge des personnes hospitalisées n’est compilée de manière détaillée que depuis un mois dans les rapports de Sciensano. Il n’est donc pas possible de faire un comparatif historique, incluant les vagues précédentes. Toutefois, les données hospitalières globalisées (collectées d’une autre manière) laissent clairement penser que c’est la première fois que le nombre et la proportion de jeunes hospitalisés sont si importants.