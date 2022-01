Les bonnes habitudes de Tim Wellens

Affirmer qu’il évoluait en terrain connu tient évidemment du doux euphémisme. Oser, par contre, que du coup, la victoire est aisée tonne comme une insulte absolue… Pour la quatrième fois de sa carrière après ses sacres entre 2017 et 2019, Tim Wellens a dominé le Trofeo Serra de Tramuntana, troisième course du Challenge de Majorque, cette fois en résistant au sprint toujours ravageur du quadra’ Alejandro Valverde. Soit la première ligne dorée de sa saison, après seulement deux dossards cette année. « Comme je connaissais l’arrivée, je savais que je devais sortir du dernier virage en premier ou en deuxième. Je suis passé en premier et j’ai pu tenir jusqu’à la ligne », irradiait le Monégasque d’adoption de la Lotto-Soudal, qui signe le premier succès de l’équipe cette année, ainsi que le premier bouquet belge estampillé 2022. « Je me sens bien depuis le moment où j’ai commencé à courir ici.