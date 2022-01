Derrière l’inflation canon, une flambée de l’énergie et une hausse de l’alimentation

L’indice des prix à la consommation s’emballe surtout à cause du gaz, de l’électricité et des produits pétroliers. Mais gare aux denrées ! Dans les supermarchés, les tarifs ont commencé à grimper.

C’est fou comme la vie est chère. Cette complainte de très nombreux Belges ne manquera pas s’amplifier au regard de l’indice des prix à la consommation de janvier que Statbel (SPF Economie) a publié ce vendredi. Et pour cause : ce mois-ci, comparativement à janvier 2021, l’inflation atteint un niveau qu’on n’avait plus vu depuis 39 ans – il faut remonter à août 1983 pour trouver pire. La voici à 7,59 %, alors qu’elle se situait à 5,71 % en décembre dernier, indique Statbel. Notons d’ailleurs qu’un tel bon mensuel de l’indice des prix à la consommation (+2,23 %) est inédit depuis… mars 1951 (+2,93 %) ! Formulons-le autrement : le coût de la vie quotidienne s’emballe à une vitesse et dans des proportions étourdissantes. Pour s’en convaincre, regardons dans le rétroviseur : il y a tout juste un an, l’inflation n’était que de 0,26 %…