L’indécente paralysie de la Vivaldi

L’inflation à 7,59 %, du jamais vu depuis 39 ans, mais c’est le bond mensuel de l’indice de prix à la consommation, inédit depuis 1951, qui est à « tomber ». La faute surtout à l’explosion des prix de l’énergie avec un gaz naturel à plus 153,7 % en un an, le gasoil de chauffage à plus de 40 % sur la même période et une électricité 70 % plus chère que début 2021.