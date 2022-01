France: connu pour des faits de viols, un individu dangereux s’échappe d’un hôpital psychiatrique

Selon les informations de La Dépêche, l’homme qui s’est échappé malgré la vigilance du personnel soignant se serait mis en tête d’aller à La Rochelle pour retrouver sa femme, avec qui il a déjà été violent par le passé. Les forces de l’ordre sont mobilisées pour le retrouver au plus vite.

Nouvelle évasion. A Toulouse, un individu dangereux, interné dans un hôpital psychiatrique s’est échappé ce vendredi 28 janvier, rapportent nos confrères de La Dépêche. Cet homme de 43 ans, activement recherché, est connu pour des faits de viols et réputé dangereux, explique la Voix du Nord .

Comme le rappellent BFM TV et La Dépêche, c’est le cinquième fait de ce genre en moins de deux semaines à Toulouse et dans les environs. Le 19 janvier dernier, le « cannibale des Pyrénées » avait échappé à la vigilance des surveillants de l’hôpital Marchant et avait été interpellé après avoir agressé une septuagénaire dans la rue. Le 23 janvier, c’est un homme de 43 ans, auteur d’un homicide, qui s’était échappé du même établissement.

Une inspection à l’hôpital Marchant

Le 24 janvier, un homme interné dans un centre hospitalier à Agen avait été retrouvé à Toulouse après s’être échappé. Le 27 janvier, c’est un homme de 32 ans, jugé « très dangereux » par les autorités, qui s’était enfui des urgences psychiatriques de l’hôpital Purpan de Toulouse, avant d’être retrouvé ce vendredi.

Quoi qu’il en soit, l’hôpital Marchant, qui a été le théâtre de trois évasions de personnes dangereuses en 10 jours, sera bientôt inspecté sur l’ordre de l’Agence régionale de santé, indique BFM TV, précisant que le but est de « s’assurer de la conformité de la prise en charge de ces patients ».