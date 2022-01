Coronavirus: 39% des Belges seraient favorables à une levée totale des mesures

Selon une étude menée par Ipsos, des différences marquées existent entre francophones et néerlandophones et en fonction de l’âge.

Les Belges sont divisés concernant les mesures sanitaires. Selon une étude menée par Ipsos que relaie Het Laatste Nieuws, 39 % des Belges pensent que les autorités devraient abandonner toute mesure contre le coronavirus à partir du 1er février.

Des différences marquées existent entre francophones et néerlandophones : les premiers sont 48 % à vouloir abandonner les mesures, contre 33 % des seconds. Les plus jeunes sont par ailleurs davantage favorables à la levée des restrictions que les plus âgés.