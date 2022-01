Tom Saintfiet, le Belge qui réalise des prouesses à la tête de la Gambie à la CAN: «Je ne vais pas mendier pour être coach d’un club belge»

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Pourtant, Tom Saintfiet réalise de superbes résultats ces derniers jours à la CAN. À la tête de la Gambie, le Belge a déjà réalisé un très bel exploit en parvenant à se qualifier pour les quarts de finale. Pourtant, tout n’a pas été simple puisque les Gambiens ont été victimes d’une intoxication alimentaire : « L’un de mes joueurs était sous perfusion, la tension artérielle d’un autre joueur a tellement baissé qu’elle a mis sa vie en danger », a expliqué le Belge à Het Laatste Nieuws. « Mon arrière gauche joue en cinquième division en Suisse, mon arrière droit joue en quatrième division au Danemark. Il y a une équipe, ils savent ce qu’ils ont à faire et ils l’exécutent de manière disciplinée. Ils n’ont jamais vécu cela auparavant et ils ne le vivront plus jamais. »

Baroudeur, Tom Sainfiet a déjà connu pas mal d’expériences dans différents pays. Mais jamais dans son pays natal… « Ça continue à me démanger. Dans le passé, j’étais proche, mais ensuite des choix étranges ont été faits. Des choix qui ont été expliqués par l’Affaire « Mains Propres » au cours des derniers mois. En 2014, OHL a choisi Leko, quelqu’un qui n’avait jamais été coach auparavant. J’aimerais obtenir un poste dans un club belge, mais je ne vais pas mendier. »