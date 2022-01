Nadal-Medvedev, qui est favori? Notre spécialiste tennis Yves Simon se mouille

Un 21e sacre en Grand Chelem pour Nadal ou un doublé historique et place de nº1 mondial annoncée pour Medvedev ? On connaît toute la portée historique qui pèsera sur la finale messieurs de ce dimanche soir à Melbourne (9h30 en Belgique). Difficile pourtant de dégager un vrai favori avant le duel. Durant cette quinzaine, Rafael Nadal (35 ans) a démontré toute sa joie d’être revenu au top après avoir failli dire « game over », suite à son opération au pied gauche du mois d’août. Quant à Daniil Medvedev (25 ans), il a parfaitement assumé son rôle de joueur le mieux classé du tableau après l’expulsion de Novak Djokovic. Sauvant notamment une balle de match dans ce qui reste, jusqu’à présent, le match de l’année, en quart de finale contre Felix Auger-Aliassime.

On dira juste que l’Espagnol a, bien sûr, pour lui son énorme expérience de 28 finales en Grand Chelem déjà disputées, pour 3 « seulement » jouées par le Russe. Il avait d’ailleurs battu Medvedev en finale de l’US Open 2019, mais en 5 sets : 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. Ce qui doit donner de l’espoir au joueur de Moscou qui reste le meilleur joueur sur surface dure actuel derrière… Novak Djokovic. Nadal en est à sa sixième finale à Melbourne. Il en a remporté une (2009 face à Federer), mais en a aussi déjà perdu quatre… Deux fois contre Djokovic (2012 et 2019), une fois contre Federer (2017) et une fois contre Wawrinka (2014). L’Open d’Australie est le Grand Chelem où Nadal a perdu le plus de finales…