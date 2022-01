Open d’Australie: les Australiens Kokkinakis et Kyrgios s’offrent le tournoi du double

Les Australiens Thanasi Kokkinakis (ATP 434 en double) et Nick Kyrgios (ATP 259 en double) ont remporté le tournoi du double à l’Open d’Australie de tennis après leur victoire en finale, samedi à Melbourne, sur leurs compatriotes Matthew Ebden (ATP 55 en double) et Max Purcell (ATP 34 en double) 7-5, 6-4, pour la première finale cent pour-cent australienne depuis 1980. La rencontre a duré 1 heure et 35 minutes.

Kokkinakis, 25 ans, récent vainqueur à Adélaïde de son premier titre en simple, s’offre un deuxième titre en double après sa victoire à Brisbane en 2017 aux côtés de son compatriote Jordan Thompson. Kyrgios, 26 ans, signe aussi un deuxième succès en double, après sa victoire avec l’Américain Jack Sock à Lyon en 2018. L’enfant-terrible du tennis australien compte six titres en simple. Ils succèdent au palmarès au Croate Ivan Dodig et au Serbe Filip Polasek.