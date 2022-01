France: la durée du certificat de rétablissement bientôt réduite à 4 mois

Cette décision s’applique à tous les certificats de rétablissement, y compris ceux émis avant le 15 février, a précisé le ministère. La mesure s’applique aux personnes de plus de 18 ans et un mois. Les adolescents de 16 et 17 ans n’ont pas l’obligation d’effectuer leur dose de rappel pour conserver leur pass vaccinal, même si celle-ci leur est recommandée. Les 15 ans et moins ne sont pas soumis au pass vaccinal.