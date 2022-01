Le Club de Bruges sans Noa Lang face à Courtrai: le Néerlandais est positif au Covid-19

Le Club de Bruges a dévoilé sa sélection pour son match face à Courtrai au programme dimanche soir. Et surprise : Noa Lang est absent de la liste des joueurs.

Le champion de Belgique a indiqué que le Néerlandais a été testé positif au coronavirus. Clinton Mata ne fera pas non plus le déplacement puisqu’il est suspendu. Quant à la nouvelle recrue Andreas Skov Olsen, il souffre de problème à l’aine et le club ne compte prendre aucun risque.