Luka Elsner avant Standard - Malines: «Conserver les mêmes valeurs»

Luka Elsner a tout résumé. Parce qu’il connaît le côté fragile de son vestiaire et de ses occupants. Ceux qui savent endosser le costume de gala lors des affiches, mais qui parviennent rarement à enfiler leur bleu de travail. Pour les convaincre de fouiller plus aisément dans leur penderie, il a déclenché un labeur en différentes étapes. Depuis 2022, et le stage hivernal. « Chaque jour voit s’écrire une nouvelle page de notre dynamique. Je veux de la conviction dans nos actions et nos paroles, mais surtout de la cohérence par rapport à ce que nous avons déjà vécu cette saison. Les expériences d’avant restent une référence ».

La plus lourde, c’était du côté de Malines, sous la direction de Mbaye Leye. Trois buts encaissés en 18 minutes. Une claque, une belle. « Ce qu’il faut retenir de cet adversaire, c’est sa capacité à mettre le feu en très peu de temps. Quand il commence à enclencher la vitesse supérieure, il est capable d’avoir plusieurs opportunités coup sur coup. Nous devrons absolument éviter de lui donner ce moment d’euphorie, pour ne pas être déstabilisé ».

La fameuse notion d’équilibre. Celui que le mentor cherche constamment. Dans ses paroles, ses entraînements et ses consignes au bord du terrain. « Quand l’opposant prend des risques et se découvre, j’attends de mes gars qu’ils soient solides. Pour pouvoir profiter des erreurs, et donc placer la défense en difficulté. Nous l’avons fait à Eupen mais l’amélioration reste possible. Comme toujours ».

Des efforts à fournir

Les Rouches y vont étape par étape, sans se fixer d’objectifs autres que ceux liés à l’instant présent. Un mode opératoire qui a bien fonctionné au cours des trois premiers matches de la nouvelle année. Mais pas de quoi fanfaronner car la prochaine échéance reste la plus importante. « Je sais que nous avons des efforts à fournir en termes de possession. Je suis le premier à désirer du plus beau jeu et de la maîtrise dans nos combinaisons. Pas forcément des dizaines d’occasions, mais surtout un enchaînement de quinze ou vingt passes, avec des changements de direction, ainsi que du calme au moment de prendre une décision. J’attends énormément des gars au niveau de leur communication, pour qu’ils n’optent pas pour les zones fermées ou qu’ils précipitent le jeu inutilement. Cela demande du temps et de l’abnégation ».