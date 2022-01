D1A: début de rencontre équilibré entre Seraing et Eupen (direct, 0-0)

Les Métallos ont mis fin à leur série de sept défaites en milieu de semaine et espèrent poursuivre sur cette lancée. Côté Pandas, l’objectif est de mettre fin à leur spirale négative symbolisée par six défaites de rang.

Le RFC Seraing reçoit Eupen ce samedi soir dans le cadre de la 25e journée de D1A. Les Métallos, barragistes, ont enfin renoué avec la victoire en milieu de semaine en décrochant les trois points face au Beerschot, lanterne rouge du championnat. Ils auront forcément envie de surfer sur la vague de ce succès.

Face à eux, Eupen, 14e avec à peine quatre points de plus. Et les Pandas ne sont pas en forme dernièrement : ils sont sur une série de six matches sans victoire.