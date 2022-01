La fin d’une ère en NFL: Tom Brady, 7 victoires au Super Bowl, prend sa retraite après 22 saisons

Éliminé en playoffs de NFL, Tom Brady a décidé de mettre un terme à sa carrière. C’est ce que rapporte ESPN ce samedi. Le quaterback de 44 ans est une véritable légende du football américain. Au cours de ses 22 saisons au plus haut niveau, Brady a remporté sept Super Bowl : six avec les New Englands Patriots et le dernier avec les Buccaneers de Tampa Bay.