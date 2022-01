Notre préface du derby Union Saint-Gilloise – Anderlecht: «Avantage Felice Mazzù» (vidéo)

Les Mauves peuvent-ils perdre leur place de N.1 dans la capitale bruxelloise au profit de l’Union ? Dans « En attendant le match », notre talk foot, Jean-François Remy (rédacteur en chef de VOO Sport), Emiliano Bonfigli (commentateur RTL Sport), Philippe Dewitte (spécialiste foot de Sudinfo et Le Soir) et Grégory Bayet (Chef des Sports pour Sudinfo et Le Soir) tranchent.

Dans la troisième émission de « En attendant le match », Jean-François Remy (rédacteur en chef de VOO Sport), Emiliano Bonfigli (RTL Sport), Philippe Dewitte (spécialiste foot de SudInfo et Le Soir) et Grégory Bayet (Chef d’éditions Rossel Sport) ont notamment préfacé le derby de ce dimanche entre l’Union Saint-Gilloise et Anderlecht, et le match dans le match entre Felice Mazzù et Vincent Kompany.