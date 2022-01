«Le convoi de la liberté»: des camionneurs manifestent contre les mesures sanitaires au Canada

Publié le 29/01/2022

Drapeaux canadiens en étendard, pancartes «Liberté» et slogans contre Justin Trudeau: des milliers de personnes et des centaines de camions défilaient samedi dans la capitale Ottawa contre les mesures sanitaires. Parti de la grogne des camionneurs contre l’obligation vaccinale imposée pour franchir la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, le mouvement s’est ensuite étendu à des revendications plus larges. «Je veux que tout cela cesse, toute cette dérive sanitaire. Les mesures sont maintenant injustifiées», estime Philippe Castonguay, entrepreneur de 31 ans. Venu du nord du Québec, à sept heures de route d’Ottawa, il juge que «l’obligation vaccinale nous emmène vers une nouvelle société pour laquelle on n’a jamais voté».

Autour, sous les bureaux du Premier ministre Justin Trudeau, malgré le froid polaire, une foule bigarée est réunie dans le calme: des familles, des jeunes criant «Freedom» («liberté»), des plus vieux avec des casseroles. Un peu plus loin, les klaxons et les moteurs rugissants des centaines de camions et de pick-ups qui ont rejoint la capitale se font entendre non stop. La police d’Ottawa (SPO) avait indiqué s’attendre à l’arrivée de huit convois rassemblant quelques milliers de véhicules et 10.000 manifestants. Ce mouvement de protestation est parti de l’ouest du pays la semaine passée: des dizaines de camionneurs organisés en convoi ont rallié Vancouver à Ottawa pour protester contre les mesures sanitaires et notamment l’obligation vaccinale pour les chauffeurs routiers.