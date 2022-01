Union Saint-Gilloise - Anderlecht: un derby aux rôles inversés

L’Union qui reçoit Anderlecht, c’est le derby du week-end. Celui dont tous les Bruxellois vont parler, car David fait de plus en plus d’ombre à Goliath. Avec du style et une bonne dose de « Zwanze » dans ses gradins…

Qui aurait imaginé les Unionistes l’emporter sur le terrain des Anderlechtois lors de la première journée de championnat ? Et qui aurait pensé que les « Jaune et Bleu » pourraient repousser leurs rivaux mauves à quinze points en cas de succès cet après-midi ? Personne, pas même les plus trublions de la Capitale.

Petit ? Pas tant que cela. Car la bande à Felice Mazzu écrase tout sur son passage, ne laissant que des miettes à ses adversaires. Même le Club de Bruges, double champion en titre, mais tout heureux de glaner un point lors de l’affrontement durant la semaine.

« Celui qui pense encore que cette équipe ne joue pas le sacre jusqu’au bout, c’est un fou ». Les paroles sont de Simon Mignolet, le dernier rempart brugeois, et homme du match face à l’Union.

Le promu est devenu une machine de guerre, dans tous les compartiments. Aucune faiblesse ne ressort, ni dans le jeu ni au niveau physique. « Nous travaillons comme il se doit à ce niveau. Je prends la responsabilité de n’avoir effectué qu’un changement, tant à Bruges que face à Genk. Parce que je réfléchis en fonction des profils et que je pars du principe qu’il ne sert à rien de changer pour changer ».

Le mentor du leader ne cache pas qu’il possède un onze de base bien ancré, tout le contraire de son futur adversaire bruxellois, plus enclin à opérer des changements. Surtout après avoir mordu la poussière mercredi passé, à cause de la vivacité des avants du Cercle de Bruges (0-2). Rabbi Matondo en tête, avec des reconversions rapides et de l’efficacité en zone de conclusion.

Deux paramètres qui coulent dans les veines de Denis Undav, de plus en plus proche de Brighton et de la Premier League. Un transfert qui pourrait être encore acté dans les derniers jours du mercato hivernal, avec toutefois la certitude de rester jusqu’en fin de saison sur nos pelouses. Pour marquer l’histoire, et planter des buts. Il en est déjà à 18, pour 13 dans la besace de son pote Dante Vanzeir.

Des chiffres qui donnent le tournis et d’ordinaire présents dans le camp anderlechtois. Pas cette saison, puisqu’il faut ajouter les roses de Zirkzee, Refaelov, Raman et Sergio Gomez pour atteindre le même chiffre.

Pire, si on retire les 10 assists du latéral espagnol, il faut cumuler les passes décisives de Zirkzee, Raman, Murillo et Verschaeren pour atteindre les 18 caviars des deux attaquants de l’Union. De la folie « fieu »…

« Nous vivons une saison historique, pour ne pas dire bizarre », sourit le mentor du leader. « Mais au-delà de toutes ces données, c’est la maturité affichée par le groupe qui doit être mise en exergue. Au même titre que la confiance, et l’envie de faire mieux chaque semaine. Nous ne cessons de grandir à ce niveau ».