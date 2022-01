Miles Kane: un disque bourré de bonne humeur, de luminosité et d’énergie

Quel bonheur de retrouver la moitié des Last Shadow Puppets avec ce premier album solo depuis ce fameux Coup de grâce de 2018 ! D’autant plus que, tournant le dos à la morosité ambiante et la mélancolie naturelle, notre wonder boy de la britpop revient avec un disque bourré de bonne humeur, de dynamisme, de luminosité et d’énergie. « Ce sont les chansons les plus honnêtes que j’ai jamais écrites », a confié l’artiste de 35 ans. « Cet album, c’est moi tel que je suis maintenant. Vieux, apparemment. » Revenu s’installer à Londres après son escapade à L.A., Miles retrouve ses roots pop et soul, que ce soit avec la délicieuse Corinne Bailey Rae sur « Nothing’s Ever Gonna Be Good Enough » ou en livrant avec « Caroline » une perle très Style Council.

Motown croise la Nothern Soul sur ce disque cuivré, chaud, pêchu, énergisant, quasiment joyeux. En un mot : jubilatoire !