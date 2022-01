Elvis Costello tendre et doux, mais aussi rageur et bouillonnant

C’est avec ses énergiques Imposters (avec, en tournée, Charlie Sexton prêté par Bob Dylan) que nous revient Sir Declan Macmanus aujourd’hui âgé de 67 ans. La retraite, il n’y pense pas. Deux ans après Hey Clockface (qui connut une version française – La face de pendule à coucou – avec Iggy Pop et Isabelle Adjani), le chanteur retrouve Pete Thomas, Davey Faragher et Steve Nieve, mais aussi ces chansons immédiates, courtes et d’inspiration punk, qui ont fait sa gloire. Comme s’il s’agissait de retomber en enfance avec l’histoire de ce petit garçon baptisé If. Le disque peut d’ailleurs être trouvé avec un livre de 88 pages, chaque chanson – sous forme de petite histoire, de fable – étant accompagnée de son illustration. Le but étant ici de se sentir moins seul, de rêver en compagnie d’un nouvel ami. Musicalement, Elvis se fait tendre et doux, mais aussi rageur et bouillonnant, autant de facettes qui sont sa marque de fabrique depuis quarante-cinq ans maintenant. En petite formation, Costello retrouve ici simplicité et efficacité. Il suffit d’écouter le fondant « Paint The Red Rose Blue » pour comprendre.

Universal.