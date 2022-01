Grace Cummings, artiste possédée

La chanteuse de Melbourne a décidé de produire elle-même son second album, bien résolue à mettre en avant cette voix rauque hors du commun. Un côté brut auquel elle tient en se contentant de quelques prises, préservant ainsi un côté « live » même si ici, cette fois, elle s’autorise quelques touches symphoniques, un sax baryton, des timpani drums ou un bon vieux thérémine. Ce Storm Queen se veut le plus naturel possible, la voix de Grace grondant parfois comme un volcan, avec un sens éprouvé du théâtre dramatique. Entre folk et blues-rock, certaines chansons sont comme des incantations. Ça va du tragique au désespéré. « Up In Flames » rappelle ces feux du bush australien, Grace se transformant en prêtresse s’adressant, non sans sens du tragique, aux forces de la nature. Véritable Storm Queen (reine de la tempête), la chanteuse se laisse emporter par ses émotions, sa voix étant à certains moments accompagnée par la seule guitare. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Grace Cummings est habitée par son chant. À tout moment, on s’attend à ce qu’elle entre en transe, ce qui fait d’elle une artiste possédée.

PIAS.