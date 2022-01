Jean-Jacques Goldman: ses chansons traversent les époques

Les chansons de Jean-Jacques ont déjà été mises à toutes les sauces par une génération Goldman qui va de M-Pokora à Shy’m en passant par Emmanuel Moire et Tal. On a déjà connu hommage plus relevé. Ici, ce grand patrimoine de la chanson française est revisité par une partie de son équipe artistique, avec Erick Benzi à la réalisation et aux arrangements, le Chœur de Gospel de Paris dirigé par Georges Seba servant de cadre musical aux voix de Michael Jones, Marina Kaye, Camille & Julie Berthollet, Marghe, Mentissa, Cyprien, Lilian Renaud et bien d’autres.

Ce sont ses douze plus grands tubes qui ont été retenus pour ce premier volume qui servira aussi de support à une tournée hommage qui ne fait en fait que rendre plus cruelle l’absence du maître. Ses chansons traversent les époques, touchent les nouvelles générations et continuent d’inspirer beaucoup de monde. C’est très bien mais parfois douloureux pour l’oreille qui saigne. Rien ne remplacera jamais les originaux que son auteur (de 70 ans) refuse de défendre sur scène depuis maintenant vingt ans ! C’est son plus grand droit bien sûr.