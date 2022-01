Finale de l’Open d’Australie : le titre se jouera lors d’un 5ème et dernier set(direct)

Ce dimanche, la finale du simple masculin à l’Open d’Australie voit s’affronter Rafael Nadal et Daniil Medvedev. L’Espagnol est à la recherche d’un 21ème Grand Chelem tandis que le Russe souhaite remporter son 2ème Grand Chelem.

Les deux joueurs ont assumé leur casquette de favoris et se sont hissés en finale de l’Open d’Australie. Daniil Medvedev a remporté la première manche 6-2 en breakant à deux reprises Rafael Nadal qui n’a rien pu faire. Dans la seconde manche, Nadal a breaké à deux reprises Daniil Medvedev mais le Russe est chaque fois revenu avant de doubler la mise au tie-break. Lors de la troisième et quatrième manche du match, Rafael Nadal a réussi à conserver son break et s’est imposé 6-4 à deux reprises.