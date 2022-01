Serie A : Noa Lang pourrait remplacer Zlatan Ibrahimovic à l’AC Milan

Le géant suédois pense de plus en plus à prendre sa retraite.

Alors que le mercato hivernal n’est pas encore terminé, la direction milanaise pisterait Noa Lang afin de remplacer Zlatan Ibrahimovic en fin de saison. D’après la Gazzetta dello Sport, quotidien sportif italien, Zlatan Ibrahimovic penserait de plus en plus à prendre sa retraite footballistique. Le buteur âgé actuellement de 40 ans, se pose des questions à propos de sa condition physique et de son avenir.

Lors du dernier match de championnat face à la Juventus, le buteur de l’AC Milan a dû sortir après 28 minutes de jeu. Comme l’explique le quotidien italien, les années (et les maux) s’accumulent et le corps commence à ne pas répondre aux stimuli comme par le passé. C’est pourquoi Zlatan Ibrahimovic penserait de plus en plus à prendre sa retraite. La direction milanaise, composée notamment de Paolo Maldini et de Frederic Massara, attend un signal du géant suédois. Les deux parties pourraient en arrêter là au bout de la saison. Plusieurs profils intéressent déjà le club lombard.