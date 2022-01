Mason Greenwood, le jeune attaquant de Manchester United, accusé de violences conjugales par sa compagne: son club réagit

Le footballeur anglais de Manchester United, Mason Greenwood, a été accusé de violence conjugale et d’abus sexuel par sa petite amie. Harriet Robson, a partagé sur Instagram des photos d’ecchymoses et de blessures sur son corps qui, selon elle, ont été causées par Greenwood. Elle a également publié un message vocal enregistré, dans lequel on peut entendre que Greenwood l’a plus ou moins forcée à avoir des relations sexuelles. « Pour tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait, « a-t-elle écrit.

Les photos et le message enregistré ont été diffusés sur Instagram avant d’être finalement supprimés. Suite à cette affaire qui fait polémique sur les réseaux sociaux, le club de Manchester United a rapidement réagi. « Nous ne ferons aucun autre commentaire tant que les faits n’auront pas été établis. Manchester United ne tolère aucune forme de violence », peut-on lire.