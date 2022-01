Pro League : grâce à un but de Casper Nielsen, l’Union Saint-Gilloise s’impose face à Anderlecht (1-0)

L’Union s’est imposée face à Anderlecht lors de la 25ème journée du championnat, ce dimanche après-midi. Le leader du championnat s’est imposé 1-0 dans le derby bruxellois.

L'Union a pris un départ rêvé devant son propre public dans le Dudenpark. Après à peine dix minutes, l'équipe locale à pris l’avantage. Casper Nielsen a battu Van Crombrugge d'une frappe lointaine, soit le cinquième but du milieu de terrain danois en championnat. Les Mauves ont tenté de répondre via Joshua Zirkzee, mais le gardien de but de l'Union, Moris, s’est interposé à deux reprises.